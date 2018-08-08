Подушки смерти: Toyota отзывает в России более 20 000 опасных машин

Заводской брак может стать причиной некорректного открытия подушки, а в наихудшем из вариантов развития событий корпус газогенератора разрушится и его осколки, прорвав пластиковую оболочку, попадут в салон авто и травмируют пассажира.

Представители производителя проинформируют своих клиентов, чьи машины попадают под отзыв, позвонив им по телефону или же отправив письменное уведомление. В результате автовладельцы будут приглашены в ближайшие дилерские центры для ремонта, где при необходимости заменят неисправный газогенератор в механизме подушки безопасности.

Те обладатели «японцев», кто не хочет дожидаться оповещения, могут самостоятельно узнать, попадает ли их транспорт в число дефектных. Для этого нужно сверить VIN автомобиля со списком на сайте Росстандарта. И если номер попал в перечень, необходимо позвонить любому официальному дилеру Toyota и записаться на прием.

Напомним, что месяц назад японцы инициировали еще один отзыв 271 минивэна Alphard и 4 кроссоверов Highlander из-за неисправности в блоке управления стояночным тормозом.