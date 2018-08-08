Российские продажи автомобилей премиум-класса продолжают расти

В июле из шести премиальных брендов — BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Infiniti и Cadillac — рост продаж продемонстрировали только три. По динамике, как всегда, лидируют баварцы: им удалось увеличить объемы реализованных авто на 24%. И только лишь благодаря их результату средний показатель сегмента достиг 6%.

Продажи Mercedes-Benz и Lexus остались практически на том же уровне, где были: штутгартцы прибавили 2%, а японцы 1%. У Audi и Cadillac дела обстоят похуже — эти компании потеряли в июле 2% и 5% соответственно. А аутсайдером месяца стала марка Infiniti — минус 12% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Если же анализировать июльские результаты в количественном выражении, то наибольшим спросом у россиян пользуются автомобили Mercedes-Benz, которые в прошлом месяце разошлись тиражом в 3111 единицу. На второй строчке рейтинга располагается BMW (2907 реализованных машин), на третьей — Lexus (1966 шт.). Следом идут Audi (1272 шт.), Infiniti (351 шт.) и Cadillac (62 шт.).