Российские продажи автомобилей премиум-класса продолжают расти

Фото: canacopegdl.com
Продажи премиальных автомобилей в России несколько сбавили темп: в июле они подросли, но всего лишь на 6%. В минувшем месяце, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), официальные дилеры реализовали 9669 представительских машин.
Виктория Базылева

В июле из шести премиальных брендов — BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Infiniti и Cadillac — рост продаж продемонстрировали только три. По динамике, как всегда, лидируют баварцы: им удалось увеличить объемы реализованных авто на 24%. И только лишь благодаря их результату средний показатель сегмента достиг 6%.

Продажи Mercedes-Benz и Lexus остались практически на том же уровне, где были: штутгартцы прибавили 2%, а японцы 1%. У Audi и Cadillac дела обстоят похуже — эти компании потеряли в июле 2% и 5% соответственно. А аутсайдером месяца стала марка Infiniti — минус 12% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Если же анализировать июльские результаты в количественном выражении, то наибольшим спросом у россиян пользуются автомобили Mercedes-Benz, которые в прошлом месяце разошлись тиражом в 3111 единицу. На второй строчке рейтинга располагается BMW (2907 реализованных машин), на третьей — Lexus (1966 шт.). Следом идут Audi (1272 шт.), Infiniti (351 шт.) и Cadillac (62 шт.).

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8 августа 2018
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