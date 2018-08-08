Volkswagen не исключает возможность выпуска нового пикапа

Глава заокеанского подразделения VAG Генрих Воебкен заявил, что такой автомобиль хорошо подошел бы немецкому бренду, так как это увеличит количество клиентов в США. «В то же время, — оговорился топ-менеджер, — в этом вопросе нужно быть предельно осторожным, так как в сегменте пикапов доминируют местные производители».

Немцы не исключают, что новая модель будет создана по мотивам концепт-кара Atlas Tanoak, в основу которого легла растянутая платформа известного на нашем рынке Volkswagen Teramont. Прототип был представлен в марте этого года на автосалоне в Нью-Йорке.

Напомним, что на днях немцы провели завершающие тесты самого компактного SUV Volkswagen T-Cross, построенного на платформе MQB A0. Папарацци зафиксировали новую модель на улице без камуфляжа.