Volkswagen представил кемпер со всеми удобствами на базе Crafter

Дебют Volkswagen Crafter Grand California пройдет в конце августа на тематической выставке Caravan Salon в германском Дюссельдорфе. Прототипом автомобиля стала концептуальная California XXL, которая увидела свет год назад.

Габаритная длина фургона с удобствами не дотянула полтора сантиметра до шести метров, минимальная высота — 2,2 метра, которую опционально можно увеличить, дополнив передвижной дом вторым ярусом, куда умещается еще одно спальное место.

Обеденную зону, расположенную за водительским сиденьем, можно трансформировать в игровую для детей, на кухне есть шкафчики для утвари, холодильник, варочная поверхность, мойка и большой бак для запасов воды. А спальня оборудована двуспальной кроватью и шкафом для вещей. За дополнительную плату авто оснащается навесом, панорамной крышей и автономным отоплением.

О том, в каких странах будет представлен Volkswagen Crafter Grand California пока ничего не сообщается, как и о его ценнике. Но, судя по всему, удовольствие окажется не из дешевых и на российсский рынок вряд липопадет.