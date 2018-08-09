Обновленный Peugeot 408 показали публике

В Сети появились снимки обновленного Peugeot 408, который готовится к своей премьере в Китае. Изменения затронули в основном внешний вид: седан обзавелся объемной и угловатой радиаторной решеткой, а также передним диффузором и противотуманными огнями с пересмотренным оформлением. Кроме того, разработчики переработали дизайн задней оптики.
Салон свежего Peugeot 408, предназначенного исключительно для рынка КНР, украшает сенсорный экран информационно-развлекательной системы диагональю 9,7 дюйма с навигацией и способностью подключаться к смартфону через Bluetooth. Список систем безопасности пополнился камерами кругового обзора и датчиками давления воздуха в шинах.
В моторную линейку машины входят турбированный трехцилиндровый двигатель объемом 1,2 л мощностью 136 л. с. и и 1,6-литровывый четырехцилиндровый мотор с отдачей 167 «лошадей». Оба силовых агрегата работают в паре с шестидиапазонной автоматической коробкой передач.
В то время, как в Поднебесную приехал рестайлинговый Peugeot 408 второго поколения, в России предлагают седан первой генерации после обновления годичной давности, который собирается на калужском заводе.
В моторной гамме российского варианта тоже два двигателя: бензиновый объемом 1,6 л мощностью 115 л. с., агрегатированный с пятиступенчатой «механикой» или с шестискоростной автоматической КП, а также 1,6-литровый дизель с отдачей 114 «лошадей», работающий только с АКП. Цена «французв» стартует с отметки 979 000 рублей.