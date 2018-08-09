Обновленный Peugeot 408 показали публике

Салон свежего Peugeot 408, предназначенного исключительно для рынка КНР, украшает сенсорный экран информационно-развлекательной системы диагональю 9,7 дюйма с навигацией и способностью подключаться к смартфону через Bluetooth. Список систем безопасности пополнился камерами кругового обзора и датчиками давления воздуха в шинах.

В моторную линейку машины входят турбированный трехцилиндровый двигатель объемом 1,2 л мощностью 136 л. с. и и 1,6-литровывый четырехцилиндровый мотор с отдачей 167 «лошадей». Оба силовых агрегата работают в паре с шестидиапазонной автоматической коробкой передач.