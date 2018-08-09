Ряд японских автопроизводителей уличили в мошенничестве

По результатам проверки комиссии министерства компания Suzuki проигнорировала факты некачественной инспекции в половине из 13 тысяч рассмотренных случаев. У Mazda и Yamaha этот показатель составил 3,8 и 2,1% соответственно. Представители Mazda и Suzuki согласились, что предоставляли властям неправильные результаты тестирования, в которых указанные параметры были занижены. Но от дальнейших комментариев они воздержались. Yamaha Motor также подтвердила, что данные об испытаниях по выбросам не соотвествовали действительности.

Японское ведомство не уточняет, будет ли организована отзывная кампания автомобилей и мотоциклов с неверными параметрами по расходу топлива. При этом власти потребовали от всех производителей предотвращать подобные случаи в будущем.

Напомним, что вчера стало известно о том, что другой японский бренд запустил программу отзыва более 20 000 моделей Toyota — Alphard, Corolla, Auris и Yaris. Причиной акции стала возможная неисправность подушки безопасности переднего пассажира.