Российский рынок в июле остался на пятом месте в Европе

В этой стране доля автопродаж взлетела на 12,3% в сравнении с тем же временным отрезком прошлого года. Второе место с большим отставанием заняла Франция: 175 396 новых машин уехало к автовладельцам (+18,9%). Третей идет Великобритания, где дилеры смогли сбыть 163 898 «легковушек». Соединенному Королевству удалось восстановить положительную динамику и прибавить к продажам 1,2%. На четвертой строчке — Италия с 152 393 реализованными единицами транспорта, что на 4,4% выше относительно прошлого года.

Честно говоря, Европейская ассоциация автопроизводителей не учитывает в своих исследованиях Россию, но если рассматривать голые цифры, то РФ попадает на пятое место этого европейского хит-парада: по данным агентства «Автостат» у нас обзавелись новыми легковыми авто (без учета коммерческого транспорта) 133 000 граждан и организаций

Если брать во внимание общие продажи легковых и легких коммерческих машин, то на российском рынке в июле реализовано 143 452 т/c, что на 10,6% большее, чем в прошлом году.