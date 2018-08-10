Hyundai выпустит Solaris в кузове универсал

От серийного седана «вагон» будет отличаться другим обвесом и новой оптикой, но интерьер сохранится прежним. Модификация ориентирована на китайский рынок. Двойник нашего Hyundai Solaris в Поднебесной, упомянутый Hyundai Celesta в кузове универсал получит индекс RV.

По предварительным данным новую версию оснастят атмосферной «четверкой» объемом 1,6 литра мощностью 123 л. с., а также 130-сильным 1,4-литровым турбомотором, с которым будет доступна преселективная роботизированная коробкая передач. В продажу автомобиль поступит совсем скоро, но его цена пока не разглашается.

Напомним, что на днях портал «АвтоВзгляд» отметил пятерку самых дешевых универсалов с пробегом, которые пользуются популярностью на вторичном рынке.