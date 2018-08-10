Infiniti покажет в Пеббл Бич электрический прототип

Концепт, имя которого пока не раскрывается, был разработан междунаодной командой специалистов из Японии, Великобритании и США во главе с Каримом Хабибой, недавно назначенным исполнительным директором по дизайну.

В начале года руководство премиального бренда объявило о том, что к 2021 году собирается электрифицировать весь свой модельный ряд. И новый прототип стал первым воплощением этой идеи, прообразом всех электрокаров будущего модельного ряда Infiniti.

Подробную информацию о прототипе представители компании обещают предоставить ближе к дебюту, пока лишь подчеркивая, что электромобиль может похвастать высокими динамическими характеристиками.

Надо напомнить, что в прошлом году на благотворительном Pebble Beach Concours d’Elegance Infiniti продемонстрировала Prototype 9 — ретрофутуристичный(!) автомобиль с открытыми колесами, работающий на электричестве. Его мотор передает на заднюю ось 148 л. с. и крутящий момент 320 Нм. «Прототип 9» может разогнаться максимум до 170 км/ч и достичь первой сотни за 5,5 секунды.