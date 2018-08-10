Концерн Volkswagen AG «хоронит» трехдверные модели

Спрос в Европе на хетчбэки с тремя дверями тает на глазах: за последние годы их стремящиеся к нулю продажи заставляют бренды избавляться от подобных авто.

За последние пару лет производитель уже закончил выпуск или объявил о выводе из линейки целого ряда трехдверных моделей: легендарного Volkswagen Beetle, компактного Polo, яркого Scirocco, Up! и Audi A3. После этого у автогиганта остаются три машины в «вымирающем» типе кузова: пока еще покупатели могут найти в салонах новые трехдверные Volkswagen Golf и Audi A1, но следующая их генерация обещает только пятидверные конфигурации, а Skoda Citigo скоро окончательно закончит свой жизненный цикл, сообщает британское издание Autocar.

Напомним, что сейчас марка SEAT официально в России не представлена, хотя и продолжает обслуживать ранее проданные автомобили. Leon SC выпускался с 2013 года. В РФ модель предлагалась с пятью вариантами моторов объемом от 1,2 л до 1,8 л и диапазоном мощностей от 86 л. с. до 180 «лошадей».