Корпорации выбирают KIA

Фото: KIA
Компания KIA в июле продала 2356 автомобилей российским корпоративным клиентам, увеличив этот показатель на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года (12,3% от общего числа реализованных за это время машин). Всего за семь месяцев официальные дилеры заключили сделок с юридическими лицами на 16 328 авто.
Светлана Ермолаева

Для российсского офиса компании KIA июль выдался весьма удачным: кроме подросшего сбыта продукции корпоративным покупателям, производитель приличную часть автомобилей продал по кредитным программам — банки ссудили деньги для приобретения 35% «легковушек» от общего объема. С января по июль более 40 000 клиентов воспользовались займами для того, чтобы купить автомобиль корейской марки (на 41% больше, чем в июле 2017-го). А самой популярной «кредитной машиной» KIA за отчетный период стала Rio.

Напомним, что за семь месяцев KIA заняла второе место по продажам легкового и легкого коммерческого транспорта после отечественной LADA (реализовано 129 722 авто, +28%). Самой популярной в РФ с начала года стала все та же Rio: машину купили 59 359 клиентов.

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13 августа 2018
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