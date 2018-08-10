Корпорации выбирают KIA

Для российсского офиса компании KIA июль выдался весьма удачным: кроме подросшего сбыта продукции корпоративным покупателям, производитель приличную часть автомобилей продал по кредитным программам — банки ссудили деньги для приобретения 35% «легковушек» от общего объема. С января по июль более 40 000 клиентов воспользовались займами для того, чтобы купить автомобиль корейской марки (на 41% больше, чем в июле 2017-го). А самой популярной «кредитной машиной» KIA за отчетный период стала Rio.

Напомним, что за семь месяцев KIA заняла второе место по продажам легкового и легкого коммерческого транспорта после отечественной LADA (реализовано 129 722 авто, +28%). Самой популярной в РФ с начала года стала все та же Rio: машину купили 59 359 клиентов.