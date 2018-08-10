Продажи Rolls-Royce в России упали на 15%

Модель оснащена 12-цилиндровым V-образный бензиновым «гигантом» мощностью 624 л. с. Автомобиль с этим мотором может разогнаться до 250 км/ч, а «сотку» набирает с нуля за 4,6 секунды. По городу двигатель расходует 21,2 л топлива, по трассе — 9,8 л, а в смешанном цикле — 14 л.

Кроме этого, за первое полугодие британцы реализовали в России 6 седанов Ghost, 5 седанов Phantom и 4 кабриолета Dawn, сообщает агентство «Автостат».

Специалисты составили список регионов, где были проданы автомобили Rolls-Royce, и он оказался коротким: 27 шикарных машин остались у московских автовладельцев, 5 экземпляров приобрели в Северной столице, еще 3 — в Подмосковье. В Приморском крае, Новосибирской, Калужской, Воронежской и Смоленской областях было куплено по одному «Роллс-Ройсу».

Напомним, что в конце мая Rolls-Royce представил в России первый внедорожник марки под названием Cullinan. К тому времени предварительных заявок на новинку было оформлено уже порядка 40, но, судя по отчету, к концу июня ни одного Cullinan продано в РФ не было. Стоимость авто стартует от 25 млн рублей.