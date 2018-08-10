За полгода россияне потратили на автомобили больше 1 млрд. рублей

Всего на иномарки за шесть месяцев россияне выложили 990 млрд. рублей. А оставшимися 104 млрд. или 9,5% была оплачена продукция отечественных автопроизводителей.

Самый жирный кусок от общей суммы получила компания KIA: к дилерам корейской марки покупатели отнесли 134 млрд. «деревянных», подняв этот показатель на 45% по сравнению с тем же отрезком времени 2017 года. Второе место рейтинга завоевала Toyota: на покупку авто этого бренда было потрачено ₽115 млрд. Третьим стала LADA (98 млрд, +30%), на которую пришлись почти все деньги покупателей отечественных машин.

Четвертой по счету в финансовом хит-параде значится Hyundai (97 млрд., +32%), а пятерку лидеров замыкает Mercedes-Benz (77 млрд рублей, +7%), сообщает агентство «Автостат».

Напомним, что несмотря на лидерство на российском рынке компании KIA в рейтинге с денежным выражением продаж, LADA в первом полугодии переиграла корейцев и японцев по количеству реализованных «легковушек», заняв первое место: LADA — 169 884 экземпляров, KIA — 111 214 автомобилей (2 место), Toyota — 47 094 штук (5 место).