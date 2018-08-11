Возрожденная Alfa Romeo 8C поспорит с самой мощной Ferrari

Напомним, что Alfa Romeo 8C выпускалась с 2007 по 2010 годы. За это время были построено 500 купе и 500 родстеров. Кстати, оба кузова рассматриваются и для нового спорткара, только в этот раз авто получит среднемоторную компоновку при том, что у предшественницы двигатель располагался над передней осью.

Британское издание CAR magazine со ссылкой на свои источники сообщило, что «одичавший» 8С обзаведется гибридным силовым агрегатом с 2,9 литровой V-образной «шестеркой» мощностью 600 л. с., который дополнит 150-киловаттный электромотор, что даст в общей сложности около 800 «лошадей». Такая установка позволит авто разгоняться с нуля до «сотни» всего за 3 секунды. Иначе говоря, модель сможет составить достойную конкуренцию представленному в этом году в Женеве Ferrari 488 Pista, который оснащен самой мощной в истории бренда 720-сильной «восьмеркой».

Скорее всего, новую Alfa Romeo 8C выпустят ограниченным тиражом в 1000 экземпляров. О стоимости машины говорить слишком рано, но зарубежные автоэксперты предполагают, что суперкар будет оценен приблизительно в 250 000 фунтов стерлингов — примерно 21,6 млн. рублей по актуальному курсу.