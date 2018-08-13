Как Ford отметил выпуск 10 000 000-го Mustang

Ford Mustang на протяжении полувека является самым популярным маслкаром в США, и по праву получил статус культового. На сегодняшний день модель заработала больше «лайков» в соцсетях, чем любая другая, не говоря уже о том, что почти каждый подросток мечтает о такой машине.

Первый автомобиль этой модели был собран в 1964 году, он вышел в кузове кабриолет и имел белую окраску кузова, а под капотом стояла V-образная «восьмерка» мощностью 164 л. с. В его честь 10-миллионный «жеребец» также получил белый кузов с открытым верхом серии GT. Современный «Мустанг» оснастили 460-сильным V8, агрегатированным с шестиступенчатой «механикой».

Надо сказать, что официальный «фордовский» сайт обещает привезти Ford Mustang в Россию уже достаточно давно. Однако представители российского офиса никаких подробностей по этому поводу не сообщают. Если легендарный поникар у нас вскоре и появится, то его предложат в кузовах купе или кабриолет с двумя моторами в линейке: экономичным 2,3-литровым двигателем EcoBoost мощностью 317 «лошадей» и V-образным восьмицилиндровым агрегатом с отдачей 413 л. с.