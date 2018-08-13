Российские автомобильные заводы возвращаются к работе

Фото: Renault
На заводах большинства российских автопроизводителей вновь закипела работа, предприятия вернулись с производственных каникул и продолжили выпуск машин в обычном режиме. Во время так называемых отпусков заводские специалисты занимались ремонтом, обновлением и отладкой оборудования, в том числе и для запуска новых моделей.
Светлана Ермолаева

Вернулись к работе оба завода АВТОВАЗ, расположенные в Тольятти и Ижевске, которые «отдыхали» с 23 июля по 12 августа. За это время на предприятиях была реализована часть долгосрочной программы по ремонту и обновлению инфраструктуры, в которую руководство собирается в общей сложности вложить больше 3 млрд рублей.

Начал работу и завод Nissan в Санкт-Петербурге: производственные линии были остановлены с 23 июля по 13 августа. Осенью здесь стартует сборка рестайлинговых кроссоверов Qashqai и X-Trail.

Надо сказать, что московское предприятие Renault еще находится в корпоративном отпуске, он запланированно продлится до 26 августа. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», завод готовится к производству абсалютно нового кроссовера в купеобразном стиле. Подробности о «паркетнике» пока держатся «под покрывалом». Единственное, что можно сказать — SUV будет техническим родственником Kaptur. Большая премьера новинки состоится на Международном московском автосалоне в конце августа.

АВТОВАЗ, производители, производство, автозаводы, кроссоверы, ремонт
13 августа 2018
142