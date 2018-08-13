В России упали продажи подержаных автомобилей

Падение продаж авто с пробегом обеспечил низкий спрос на российскую продукцию: за отчетный месяц было реализовано всего 132 455 машин местных производителей, что на 7% ниже прошлогодних показателей. В то же время б/у иномарки не потеряли своей популярности: за июль из вторых рук было выкуплено 307 685 автомобилей, а год назад — 307 608.

Самую большую долю за указанный период потеряла LADA — 6,7%, этой марке отдали предпочтение 113 426 покупателей. Второе место в антирейтинге заняла Toyota, которая потеряла 3,3%: 48 819 «японцев» обрело новых владельцев. На третьей строчке оказался Nissan (-0,2%, 24 370 штук). Зато объемы продаж подержанных KIA за последний месяц увеличились на 15,6%, доведя количество реализованных машин до 19 684 единиц.

Ситуация со вторичным рынком в период с января по июнь в РФ тоже выглядит довольно печально: сбыт подержаных легковых автомобилей снизился на 0,7%: всего было перекуплено 2 958 351 авто с пробегом. И здесь отечественная продукция подвела: ее выбрали на 5% меньше автолюбителей, чем в прошлом году (899 510 экземпляров), а иностранные модели выбрали на 3,4% собственников больше (2 058 841 единиц).

При общем росте рынка новых автомобилей (+17% с января по июль и +10,6% в июле) складывается впечатление, что россияне все чаще выбирают либо новые машины, либо подержаные иномарки.