BMW 3-er нового поколения готовят к премьере

Возможно, эта цифра кому-то может показаться смешной, но эти полцентнера точно повлияют на аэродинамические характеристики 3-er, а также на расход топлива.

Как пишет портал BMWBlog, 3 Series построена на платформе CLAR, на которой уже было собрано большинство последних машин бренда. Новинке сейчас присвоен заводской индекс G20.

По непроверенной информации, в топовой комплектация BMW M340i авто получит 3-литровую «шестерку», способную выдавать 360 л. с. При этом все варианты модели новой генерации оснастят в дополнение к ДВС вторым мотором на электрической тяге на 48В. Другими словами, новинка будет так называемым мягким гибридом.

В качестве опции производитель собирается предлагать лазерную оптику, в то время как светодиодными фарами будут комплектоваться авто в базе. Кроме этого, для «трешки» разработчики усовершенствовали электронные ассистенты автономного управления, которые также будут устанавливаться опционально.

Производство G20, судя по всему, стартует в ноябре. Вскоре после этого новый седан появится в дилерских центрах.