Стартовало производство новой LADA Granta: «иксы» и 4 типа кузова

Фирменные «иксы», ставшие визитной карточкой LADA, и подаренные машинам Волжского завода экс-дизайнером Mercedes и Volvo Стивом Маттином, — отныне тоже про «Гранту».

Под оригинальный корпоративный стиль причесали и LADA Kalina, которая теперь принадлежит к семейству Granta. Именно благодаря этому, по сути, самая продаваемая модель АВТОВАЗа пополнилась новыми типами кузова — универсалом и хетчбэком.

По заверениям производителя, «новый модельный ряд LADA Granta позволит еще больше укрепить сильный и привлекательный имидж LADA, а также привлечь новых покупателей за счет сбалансированного сочетания передового дизайна, надежности и отличной цены». Что ж, посмотрим.