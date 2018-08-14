Стартовало производство новой LADA Granta: «иксы» и 4 типа кузова

Фото: АВТОВАЗ
В Тольятти началась сборка всенародной LADA Granta в новой интерпретации. В ходе обновления модель получила свежие дизайн и варианты кузова. Премьера целого семейства «Гранты» запланирована на 29 августа.
Лика Затворная

Фирменные «иксы», ставшие визитной карточкой LADA, и подаренные машинам Волжского завода экс-дизайнером Mercedes и Volvo Стивом Маттином, — отныне тоже про «Гранту».

Под оригинальный корпоративный стиль причесали и LADA Kalina, которая теперь принадлежит к семейству Granta. Именно благодаря этому, по сути, самая продаваемая модель АВТОВАЗа пополнилась новыми типами кузова — универсалом и хетчбэком.

По заверениям производителя, «новый модельный ряд LADA Granta позволит еще больше укрепить сильный и привлекательный имидж LADA, а также привлечь новых покупателей за счет сбалансированного сочетания передового дизайна, надежности и отличной цены». Что ж, посмотрим.

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14 августа 2018
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