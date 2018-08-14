Все будет Audi: как хорошо поработать, чтобы неплохо отдохнуть

Фото: АвтоВзгляд
Ровно 20 лет назад, в разгар очередного финансового кризиса в России открыл свои двери «Ауди Центр Таганка» — один из пионеров марки Audi на поприще автопродаж. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» побывал на праздновании этого знаменательного юбилея.
Антон Журавков

За два десятилетия «Ауди Центр Таганка» пять раз был отмечен, как лучший дилерский центр Audi в России. В 2016 году представительством марки команда с Таганки была названа «Лучшим дилером Москвы». А в прошлом году компания завоевала титул «Лучшего дилера по продажам автомобилей премиум-класса с пробегом» в рейтинге «Автодилер года».

У «Ауди Центра Таганка» далеко идущие планы по расширению доли своего присутствия на рынке и непрестанному совершенствованию качества сервиса. Сейчас в статистическом багаже организации 250 сотрудников, 40 000 счастливых клиентов и 50 000 проданных автомобилей.

Стоит отметить, что 20-летний юбилей — событие знаменательное, как для отдельно взятого человека, так и для бизнеса. Подойти к такому рубежу с полной уверенностью в своих силах и в бодром настрое — вдвойне успех.

И праздник по поводу этой круглой цифры получился под стать: ярким, шумным и веселым. Мини-гольф на ярком солнце или освежающая прогулка на катере по Клязьминскому водохранилищу, горячие бургеры и охлажденные напитки, громкие выступления исполнителей на сцене или тихие посиделки на траве с кальяном, соревнования по футболу или стрижка в барбершопе — каждому из приглашенных гостей было, чем занять себя в этот день.

Самым везучим посетителям, среди которых было много VIP-клиентов, артистов, представителей СМИ и шоу-бизнеса, помимо отличного настроения достались ценные призы от организаторов. А завершился вечер шикарным салютом.

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14 августа 2018
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