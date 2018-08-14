Все будет Audi: как хорошо поработать, чтобы неплохо отдохнуть

За два десятилетия «Ауди Центр Таганка» пять раз был отмечен, как лучший дилерский центр Audi в России. В 2016 году представительством марки команда с Таганки была названа «Лучшим дилером Москвы». А в прошлом году компания завоевала титул «Лучшего дилера по продажам автомобилей премиум-класса с пробегом» в рейтинге «Автодилер года».
У «Ауди Центра Таганка» далеко идущие планы по расширению доли своего присутствия на рынке и непрестанному совершенствованию качества сервиса. Сейчас в статистическом багаже организации 250 сотрудников, 40 000 счастливых клиентов и 50 000 проданных автомобилей.
Стоит отметить, что 20-летний юбилей — событие знаменательное, как для отдельно взятого человека, так и для бизнеса. Подойти к такому рубежу с полной уверенностью в своих силах и в бодром настрое — вдвойне успех.
И праздник по поводу этой круглой цифры получился под стать: ярким, шумным и веселым. Мини-гольф на ярком солнце или освежающая прогулка на катере по Клязьминскому водохранилищу, горячие бургеры и охлажденные напитки, громкие выступления исполнителей на сцене или тихие посиделки на траве с кальяном, соревнования по футболу или стрижка в барбершопе — каждому из приглашенных гостей было, чем занять себя в этот день.
Самым везучим посетителям, среди которых было много VIP-клиентов, артистов, представителей СМИ и шоу-бизнеса, помимо отличного настроения достались ценные призы от организаторов. А завершился вечер шикарным салютом.