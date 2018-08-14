Все будет Audi: как хорошо поработать, чтобы неплохо отдохнуть

У «Ауди Центра Таганка» далеко идущие планы по расширению доли своего присутствия на рынке и непрестанному совершенствованию качества сервиса. Сейчас в статистическом багаже организации 250 сотрудников, 40 000 счастливых клиентов и 50 000 проданных автомобилей.

Стоит отметить, что 20-летний юбилей — событие знаменательное, как для отдельно взятого человека, так и для бизнеса. Подойти к такому рубежу с полной уверенностью в своих силах и в бодром настрое — вдвойне успех.