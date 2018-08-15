Renault российской сборки пойдут на экспорт в Монголию

В официальном дилерском центре Renault в Улан-Баторе жители Монголии смогут приобрести модели российской сборки, созданные на платформе B0. Речь идет о седане Logan, хетчбэке Sandero, кросс-хетче Sandero Stepway, а также о кроссоверах Duster и Kaptur.

Решение о поставках бюджетных моделей французского производителя было принято после того, как они были представлены на автосалоне в Улан-Баторе, который прошел в июне.

Напомним, что на днях компания Renault подняла цены на модель Dokker, появившуюся на нашем рынке меньше года назад. За пятиместный коммерческий универсал производитель теперь просит больше на 20 000—35 000 рублей в зависимости от модификации авто.