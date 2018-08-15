Haval завершил строительство российского завода

Строители все еще обустраивают дорожную сеть и завозят заводское оборудование.

Готовую продукцию изготовитель собирается испытывать на контрольных стендах и тестовой трассе.

До конца этого года инженеры собираются производить наладочные работы. Запуск завода запланирован на начало 2019 года. В первое время завод собирается выпускать 80 000 автомобилей в год. При этом локализация составит 30%. Потом сборку «разгонят» до 150 000 машин, а локализацию поднимут до 50%.

О том, какие модели Haval будет изготавливать на новом заводе, пока ничего не говорится. Но первые автомобили, которые должны сойти с конвейера тульского предприятия, Haval привезет на Московский международный автосалон.

Кстати, в Сеть просочились информация о первых моделей Haval F-серии. Уже в сентябре на местный рынок выходит кроссовер F5, при этом разработчики начали занимаются SUV под именем F7. По слухам последний унаследует часть моторных линеек от F5 и H6.