В четырех моделях Ford в России обнаружены проблемы со сцеплением

В результате сбоя в производстве на нажимном диске сцепления могут образоваться трещины. Правда, автомобилист сразу же об этом узнает: в салоне во время движения появится характерный запах «жженого» сцепления и упадет скорость. При самом худшем сценарии, диск рассыпется на осколки, которые «размолотят» окружающие детали.

Российские представители бренда оповестят всех владельцев попадающих под отзыв автомобилей письменно или позвонив по телефону. Они предложат клиентам записаться в удобный для них дилерский сервисный центр для замены комплекта сцепления.

Хозяева авто, попадающих в зону риска, могут самостоятельно узнать, нужны ли им ремонтные работы. Для этого достаточно заглянуть на сайт Федерального агентства «Росстандарт» и сравнить VIN своей машины с представленным списком. Если в перечне номер есть, то нужно позвонить ближайшему дилеру и записаться в мастерскую. Все работы будут проводиться бесплатно.

Напомним, что месяц назад Ford уже приглашал на сервис больше полумиллиона автомовладельцев из-за неисправности коробки передач в их машинах. Дефект может привести к аварийной ситуации.