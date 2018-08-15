Volkswagen привезет на ММАС-2018 две совершенно новые для России модели

Volkswagen Touareg третьего поколения приехал на российский рынок еще в начале июня. Он предложен в трех комплектациях с тремя вариантами моторов — на выбор.

Среди современных электронных помощников автомобиль предлагает ассистента вождения в ночное время, «видящего» объекты на дороге с помощью тепловизора, систему удержания в заданной полосе, адаптивный круиз-контроль и систему подруливания задних колес.

Также россиянам доступен семиместный Teramont — самый большой автомобиль в линейке. Кроме этого, как уже писал портал «АвтоВзгляд», недавно были объявлены цены на спецверсию Polo JOY, которую уже в скором времени можно будет купить.