Volkswagen привезет на ММАС-2018 две совершенно новые для России модели

Компания Volkswagen привезет на Московский международный автосалон сразу шесть моделей. На стенде гости моторшоу увидят новые Touareg, Teramont, а также Polo JOY, свежую модификация Tiguan и малознакомые российским автолюбителям Arteon и I. D. Автомобили станут частью интерактивной площадки, главная функция которой — демонстрация инновационных технологий, разработанных специалистами марки.
Volkswagen Touareg третьего поколения приехал на российский рынок еще в начале июня. Он предложен в трех комплектациях с тремя вариантами моторов — на выбор.
Среди современных электронных помощников автомобиль предлагает ассистента вождения в ночное время, «видящего» объекты на дороге с помощью тепловизора, систему удержания в заданной полосе, адаптивный круиз-контроль и систему подруливания задних колес.
Также россиянам доступен семиместный Teramont — самый большой автомобиль в линейке. Кроме этого, как уже писал портал «АвтоВзгляд», недавно были объявлены цены на спецверсию Polo JOY, которую уже в скором времени можно будет купить.
Особый интерес у посетителей выставки и поклонников марки вызовет удлиненная новая версия Tiguan, получившая название Allspace. Судя по всему, отечественный рынок увидит новинку после моторшоу.
Еще один любопытный экспонат — Arteon — авто класса Gran Turismo с безрамными боковыми стеклами, рельефной выштамповкой капота и стремительным силуэтом. Если проще, то речь идет о продолжателе линейки Passat CC, четырехдверном купе в характерном стиле.
Не обойдется и без «зеленого» экземпляра, мода на них стремительно набирает обороты во всем мире: бренд продемонстрирует Volkswagen I. D. с необычным дизайном. Машина похожа скорее на игрушку, чем на серьезную технику. Электрический «Ай.Ди» оснащен автопилотом и складывающимся рулевым колесом.
Московский международный автосалон, напомним, пройдет в выставочном центре «Крокус Экспо» с 29 августа по 9 сентября.