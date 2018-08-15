За полгода россияне потратили на премиальные автомобили 281 млрд. рублей

Первое место в финансовом хит-параде заняла компания Mercedes-Benz. Официальным дилерам этого производителя за первое полугодие россияне принесли 77 млрд. рублей. Вторую строчку занял еще один бренд из большой немецкой тройки — BMW. На автомобили этой марки было потрачено 63 млрд. «деревянных».

Закрывает ТОП-3 компания Lexus: японцам удалось выручить 47 млрд., сообщили специалисты агентства «Автостат».

В другом рейтинге, который основан на количестве проданных легковых и легких коммерческих машин, в премиум-сегменте лидируют те же компании. Первым идет Mercedes-Benz, продавший 18 504 единиц транспорта и увеличивший долю реализации на 4% по сравнению с тем же отрезком времени в прошлом году.

Второй — BMW, его авто предпочли 16 989 российских покупателей (+17%). За ним следует Lexus (11 507 штук, +9%). Четвертое и пятое место заняли Audi (7 374 экземпляров, −12%) и Volvo (3 132 авто, −1%) соответственно.