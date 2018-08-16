Названы самые популярные японские автомобили в России

По информации «Автостат», с января по июнь в России было реализовано 13 900 этих бизнес-седанов. Вот только мода на модель начала затухать: относительно прошлого года Camry потеряла 0,7% от сбыта. Видимо, потребители так или иначе стали понимать, что надежность «Тойоты» — это не более, чем миф.

Тем не менее вторую строчку тоже получила Toyota — кроссовер RAV4, спустившийся с прошлогодней лидерской позиции. За шесть месяцев кроссовер купили 13 400 раз. При этом процентные показатели упали аж на 16,2 пункта.

Зато занявший третье место Mitsubishi Oulander, можно сказать, процветает: SUV поднял продажи на 54,5%, «паркетник» приглянулся 11 300 покупателям. Ай да «Митсу», ай молодца!

Четвертым и пятым стали «ниссановские» X-Trail (10 600 автомобилей, +1,8%) и Qashqai (10 300 единиц, +4,8%). Тоже наблюдаем рост, поздравляем.

За ними в рейтинге следуют по порядку: кроссовер Mazda CX-5 второй генерации (10 200 экземпляров, +27,3%), подорожавший на днях Toyota Land Cruiser Prado (8300 штук, +56,4%), одна из самых дешевых в России иномарок Datsun on-DO (7500 машин, −11,7%) и Nissan Terrano (6700 авто, +33,6%).

Замыкает же ТОП-10 Nissan Almera (6700 единиц, −15,7%), которая в октябре покинет конвейер на АВТОВАЗе и уйдет из российской модельной линейки.