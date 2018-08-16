Росстандарт отзывает Audi A3 из-за неисправности «робота»

Отзыву подлежат сорок автомобилей марки Audi A3, реализованных в 2015 году. Все они оснащены семиступенчатым роботом DSG. Причиной сервисной акции стало возможное превышение давления в гидравлической системе агрегата, о чем сообщит сигнал контрольной индикации на панели приборов. Это может привести к повреждениям аккумулятора давления и вызвать разгерметизацию системы.

Официальные дилеры Audi проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в уполномоченный автосервис для проведения ремонтных работ.

Напомним, что не так давно компания Audi официально представила компактный кроссовер Q3 второго поколения. Сборка модели будет налажена на заводе в Венгрии, а ее продажи в Европе стартуют в ноябре.