Что привезет Hyundai на Московский международный автосалон

Так же на ММАС-2018 можно будет познакомиться с прошедшим через рестайлинг микроавтобусом H-1 и в очередной раз полюбоваться самым популярным в России кроссовером Creta и «четырехдверками» Solaris, Elantra, Sonata.

Центральное место на стенде Hyundai займет новый Santa Fe. Производитель уже объявил российский прайс на этот SUV: цена на него стартует с 1 999 000 рублей. Новинка предложена с двумя вариантами моторов на выбор: с модернизированным бензиновым двигателем объемом 2,4 л мощностью 188 л. с., агрегатированным с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, и с уже знакомым нам 2,2-литровым дизелем с отдачей 200 «лошадей», который сочетается с новым восьмидиапазонным «автоматом».

Рестайлинговый Tucson освежил свою внешность и дизайн интерьера. А в моторной линейке без изменений: 2-литровый 150-сильный бензиновый «атмосферник», бензиновый турбированный агрегат объемом 1,6 л с отдачей 177 «лошадей» и дизельный двигатель мощностью 185 сил.

Напомним, что московское моторшоу состоится в выставочном центре «Крокус Экспо» с 29 августа по 9 сентября.