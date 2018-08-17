Hyundai готовит к премьере новую бюджетную модель

Фото: indianautosblog.com
Компания Hyundai опубликовала эскизы абсолютно новой дешевой модели, которая предположительно получит название Santro. По информации зарубежных СМИ, премьера этого автомобиля состоится до конца нынешнего года.
Виктория Базылева

Компания Hyundai готовит к выводу на индийский авторынок совершенно новой машины, которая поборется за внимание покупателей c Renault Kwid, Maruti Wagon R и Tata Tiago. В модельном ряду «Сантро» займет место Hyundai Eon, появившегося в продаже семь лет назад. Этот компакт-кар корейцы решили отправить на свалку истории — его модернизацию посчитали неоправданно дорогой.

Накануне индийское подразделение Hyundai опубликовало эскиз AH2 (заводское наименование машины). Вместе с тем автостроитель подтвердил, что премьера модели, которую сами корейцы называют «современным семейным автомобилем», состоится до конца нынешнего года. По мнению журналистов местного портала IndianAutosBlog, хетчбэк покажут уже 4 октября.

Hyundai Santro построен на модульной платформе HA — той же базе, что лежала в основе Hyundai i10 предыдущего поколения. В движение автомобиль приводится бензиновым 1,1-литровым мотор мощностью порядка 65 л. с. и максимальным крутящим моментом около 98 Нм. Поначалу машина будет продаваться исключительно с пятиступенчатой механической коробкой передач. Однако некоторое время спустя появится и модификация с «автоматом».

Остается лишь добавить, что прибытие дешевого «Сантро» в Россию крайне маловероятно.

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17 августа 2018
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