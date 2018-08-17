Hyundai готовит к премьере новую бюджетную модель

Компания Hyundai готовит к выводу на индийский авторынок совершенно новой машины, которая поборется за внимание покупателей c Renault Kwid, Maruti Wagon R и Tata Tiago. В модельном ряду «Сантро» займет место Hyundai Eon, появившегося в продаже семь лет назад. Этот компакт-кар корейцы решили отправить на свалку истории — его модернизацию посчитали неоправданно дорогой.

Накануне индийское подразделение Hyundai опубликовало эскиз AH2 (заводское наименование машины). Вместе с тем автостроитель подтвердил, что премьера модели, которую сами корейцы называют «современным семейным автомобилем», состоится до конца нынешнего года. По мнению журналистов местного портала IndianAutosBlog, хетчбэк покажут уже 4 октября.

Hyundai Santro построен на модульной платформе HA — той же базе, что лежала в основе Hyundai i10 предыдущего поколения. В движение автомобиль приводится бензиновым 1,1-литровым мотор мощностью порядка 65 л. с. и максимальным крутящим моментом около 98 Нм. Поначалу машина будет продаваться исключительно с пятиступенчатой механической коробкой передач. Однако некоторое время спустя появится и модификация с «автоматом».

Остается лишь добавить, что прибытие дешевого «Сантро» в Россию крайне маловероятно.