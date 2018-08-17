Infiniti показала новый электрический прототип

Новинка выполнена в одной стилистике с концептуальной моделью Q Inspiration, представленной в самом начале года на Детройтском автосалоне. С одной стороны, оба автомобиля стали предвестниками будущей линейки японского бренда, а с другой — воплощением всего прошлого опыта дизайнерских и инженерных разработок спорткаров и гоночных болидов.

Приоткрыв завесу над внешностью машины, японцы продолжают скрывать ее технические характеристики: информация о мощности электрической силовой установки станет доступна ближе к премьере, а она состоится 23 августа.

Напомним, что год назад на тот же благотворительный Concours d’Elegance производитель привез Prototype 9 — открытый одноместный автомобиль на электрической тяге и с задним приводом. Его силовой агрегат способен выдвать до 148 л. с. и до 320 Нм крутящего момента. Максимальная скорость, на которую способен прошлогодний «Прототип 9» — 170 км/ч, с нуля до первой «сотни» он разгоняется за 5,5 секунды.