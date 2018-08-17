Какой автомобиль выбирают россияне для первого опыта

Каждый пятый автомобилист (то есть 20% опрошенных), покупающий свой первый транспорт, выбирал именно LADA. Но, при этом, доля иномарок в исследовании сильно обогнала отечественные машины: 71% респондентов приобретал легковушки иностранного производства.

На втором месте, как ни странно, оказалась BMW — каждый седьмой (13%) новоиспеченный драйвер покупал авто мюнхенской разработки. Третью строчку занял еще один бренд из большой немецкой тройки — Audi: 9% первых автомобилей приходится на автотехнику из Ингольштадта.