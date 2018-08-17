Какой автомобиль выбирают россияне для первого опыта

Выбирая свой первый автомобиль, как правило, новичок досконально изучает рынок и штудирует технические характеристики машин. Но в итоге обычно решающим фактором становится все же цена. По этому поводу одна из интернет-площадок по продаже авто провела соцопрос и выяснила, что самая популярная марка среди новичков — это LADA.
Каждый пятый автомобилист (то есть 20% опрошенных), покупающий свой первый транспорт, выбирал именно LADA. Но, при этом, доля иномарок в исследовании сильно обогнала отечественные машины: 71% респондентов приобретал легковушки иностранного производства.
На втором месте, как ни странно, оказалась BMW — каждый седьмой (13%) новоиспеченный драйвер покупал авто мюнхенской разработки. Третью строчку занял еще один бренд из большой немецкой тройки — Audi: 9% первых автомобилей приходится на автотехнику из Ингольштадта.
Четвертое место в рейтинге досталось Toyota, а пятое — «Москвичу», который ныне существует только на вторичном рынке. Обе марки предпочли по 6% опрошенных, сообщают аналитики электронной доски объявлений «Юла Авто».
Интересно, что в качестве мервой машины 57% респондентов покупали новенькие автомобили, 18% — «секонд хенд» возрастом от 3 до 5 лет, а аутсайдером стали сильно поношенный транспорт старше 10 лет.
При этом, почти половина опрошенных не потратила на дебютный авто больше 500 000 рублей, 20% обзавелись легковушками с ценником больше 1,5 млн. «деревянных», а четверти из всех машины вообще подарили.
В социологическом опросе приняли участие 5000 пользователей рунета.