ТОП-5 самых продаваемых европейских автомобилей в России

Фото: Volkswagen
Ни для кого ни секрет, что на российском рынке новых легковых автомобилей правят бал отечественный АВТОВАЗ и корейские Hyundai, KIA. Однако и среди европейских машин есть те, что горячо любимы нашими соотечественниками.
Виктория Базылева

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), самым востребованным «европейцем» по итогам первых шести месяцев нынешнего года является Volkswagen Polo (26 966 ед.). Правда, европейской моделью этот недорогой седан, выпускаемый в Калуге, назвать крайне сложно. На Западе такой четырехдверки нет, а под этим же названием продается весьма себе добротный хетчбэк, не имеющий ничего общего с нашим «Поло».

Фольксвагеновский бюджетник в общем зачете располагается на шестой строчке. В спину же ему дышит Renault Duster, потерявший значительное количество покупателей с появлением Hyundai Creta. За первые шесть месяцев россияне приобрели 21 290 кроссоверов, что позволило это модели стать второй в рейтинге европейских авто и седьмой в глобальном списке. «Крета», для сравнения, нашла с начала года 33 224 покупателей.

Чуть меньший интерес вызывает у наших сограждан лифтбэк Skoda Rapid, производство которого налажено там же, где делают Volkswagen Polo — в Калуге. За первые полгода шоу-румы российских дилеров чешской марки покинули 16 964 автомобиля. Замыкают же первую пятерку самых любимых «европейцев» два француза — Renault Logan и Renault Sandero. Они в январе-июне разлетелись тиражами в 16 199 и 15 781 единицу соответственно.

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17 августа 2018
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