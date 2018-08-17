ТОП-5 самых продаваемых европейских автомобилей в России

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), самым востребованным «европейцем» по итогам первых шести месяцев нынешнего года является Volkswagen Polo (26 966 ед.). Правда, европейской моделью этот недорогой седан, выпускаемый в Калуге, назвать крайне сложно. На Западе такой четырехдверки нет, а под этим же названием продается весьма себе добротный хетчбэк, не имеющий ничего общего с нашим «Поло».

Фольксвагеновский бюджетник в общем зачете располагается на шестой строчке. В спину же ему дышит Renault Duster, потерявший значительное количество покупателей с появлением Hyundai Creta. За первые шесть месяцев россияне приобрели 21 290 кроссоверов, что позволило это модели стать второй в рейтинге европейских авто и седьмой в глобальном списке. «Крета», для сравнения, нашла с начала года 33 224 покупателей.

Чуть меньший интерес вызывает у наших сограждан лифтбэк Skoda Rapid, производство которого налажено там же, где делают Volkswagen Polo — в Калуге. За первые полгода шоу-румы российских дилеров чешской марки покинули 16 964 автомобиля. Замыкают же первую пятерку самых любимых «европейцев» два француза — Renault Logan и Renault Sandero. Они в январе-июне разлетелись тиражами в 16 199 и 15 781 единицу соответственно.