В Швейцарии запретили автомобили Mercedes-Benz и Porsche

В список «запрещенки» попадают кроссоверы Macan с 3-литровым двигателем и Cayenne, под капотом которого прячется агрегат объемом 4,2 л, а так же минивэн Mercedes-Benz Vito с 1,6-литровым мотором. Закон действует на авто, импортируемые с 17 августа. Дело в том, что в ходе проверки, специалисты выявили занижение уровня выбросов у этих машин.

Автомобили, которые уже попали в руки покупателей и были зарегистрированы до названной даты, останутся на дорогах Швейцарии, правда владельцев обязуют отправить свой транспорт на доработку, сообщает издание Automotive News со ссылкой на швейцарское дорожное агентство.

Напомним, что в Volkswagen, так же как и Daimler уже попадались на фальсификации данных об уровне выбросов своих дизельных моторов. Последняя «буря» разразилась в Германии, где Audi заставили отозвать 60 000 дизельных машин.