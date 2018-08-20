Cуд обязал Toyota выплатить 242 млн. долларов владельцу Lexus ES

.motortrend.com
Как получить от авторитетного японского бренда 242 000 000 американских долларов? Рецепт прост: посадите в премиальный вроде бы даже Lexus ES пару детей, а затем дерните судьбу за ухо, подставив корму авто под другую машину. Страшно? Глупо? Еще как! Хотя в Toyota с этим не согласны.
Лика Затворная

Довольно суровый вердикт вынес суд присяжных в американском Техасе по делу об аварии с участием седана Lexus ES 300. Фемида обязала выплатить Toyota Motor 242 000 000 долларов США за то, что спинки передних кресел в этом автомобиле имели конструктивные недоработки, в результате чего пострадали находившиеся на заднем ряду дети.

Если быть точнее, то в машину 2002 года выпуска въехал сзади другой автомобиль, после удара малыши получили травмы различной степени тяжести.

Суд признал наличие в «Лексусе» конструктивного недостатка сидений. С чем, впрочем, представители японской марки не согласились, считая, что причиной травматизма детей могли стать не кресла, а специфичность самой аварии.

Между тем, американские эксперты уверены, что в «Тойоте» знали о дефекте, но не стали о нем сообщать автовладельцам, как и пренебрегли официальной отзывной кампанией.

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20 августа 2018
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