Cуд обязал Toyota выплатить 242 млн. долларов владельцу Lexus ES

Довольно суровый вердикт вынес суд присяжных в американском Техасе по делу об аварии с участием седана Lexus ES 300. Фемида обязала выплатить Toyota Motor 242 000 000 долларов США за то, что спинки передних кресел в этом автомобиле имели конструктивные недоработки, в результате чего пострадали находившиеся на заднем ряду дети.

Если быть точнее, то в машину 2002 года выпуска въехал сзади другой автомобиль, после удара малыши получили травмы различной степени тяжести.

Суд признал наличие в «Лексусе» конструктивного недостатка сидений. С чем, впрочем, представители японской марки не согласились, считая, что причиной травматизма детей могли стать не кресла, а специфичность самой аварии.

Между тем, американские эксперты уверены, что в «Тойоте» знали о дефекте, но не стали о нем сообщать автовладельцам, как и пренебрегли официальной отзывной кампанией.