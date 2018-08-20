Для кого Tesla собрала больше 70 000 Model 3

Раньше сроки достижения планового количества вышедших с конвейера Tesla Model 3 уже несколько раз переносились по разным причинам. Да и сейчас линия сборки Model 3 редко достигает намеченных целей, сообщает издание Business Insider со ссылкой на свои источники.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», недавно бывший технолог компании обвинил руководство Tesla в фальсификации отчетных показателей сборки модели Model 3: цифры были завышены приблизительно на 44%. Не окажется ли и в этот раз, что официальные отчеты к реальной ситуации никакого отношения не имеют?

Кстати, после II квартала, производитель обнародовал отчеты о прибылях и убытка, и оказалось, что компания за последие три месяца потеряла 717,5 млн. долларов, а с января по март — $709,5 млн. На фоне всех этих событий становится понятно, что красивые цифры — не более, чем повод миф, а вместе с тем и повод привлечь к сомнительной компании Илона Маска внимание потребителей.