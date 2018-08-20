Когда Volkswagen Golf вернется на российский рынок

Напомним, что Volkswagen Golf покинул российский рынок в 2016 году, но по словам топ-менеджера немецкого производителя, в сентябре этого года модель вновь станет доступна для наших соотечественников. Скорее всего, у нас будет продаваться пятидверный хетчбэк со знакомым нам 1,4-литровым мотором TSI в двух вариантах мощности — 125 или 150 л. с.

В Европе Volkswagen Golf предлгается не только в кузове трех- и пятидверный хетчбек, но и в версии универсал. В силовую линейку входят: новый четырехцилиндровый двигатель 1.5 TSI Evo мощностью 130 и 150 л. с., бензиновая «тройка» 1.0 TSI (85 или 110 л. с.), а также турбодизели 1.6 TDI (115 л. с.) и 2.0 TDI (150 л. с.)

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», компания Volkswagen собирается закрыть производство «горячего» хетчбэка Golf GTI‍. Причиной такого решения стали новые стандарты экологической проверки Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP), которые вступят в силу в Европе ближайшей осенью.