Пошутили, и хватит: УАЗ не покажет обновленный «Патриот» на Московском автосалоне

Фото: АвтоВзгляд
Российские СМИ растиражировали новость о том, что Ульяновский автозавод, спустя несколько лет благополучного бойкотирования Московского международного автосалона, примет участие в ММАС-2018. Более того: даже представит несколько значимых новинок. Однако эти сведения не соответствуют действительности.
Вячеслав Василенко

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в официальном представительстве УАЗ, на Московском международном автосалоне, который откроет свои двери в конце августа, Ульяновский завод участия принимать не будет.

А это значит, что ни обновленный флагманский внедорожник UAZ Patriot, ни прочие новинки, которые горячо обсуждают в медиа-пространстве, мы не увидим.

Впрочем, подвергшийся очередной модернизации «Патриот» ульяновцы обещают показать в рамках отдельного мероприятия. По собственным данным портала «АвтоВзгляд», премьера автомобиля состоится в сентябре.

О том, что новенького появится у UAZ Patriot в ходе доработок, можно прочитать здесь.

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20 августа 2018
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