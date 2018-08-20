Пошутили, и хватит: УАЗ не покажет обновленный «Патриот» на Московском автосалоне

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в официальном представительстве УАЗ, на Московском международном автосалоне, который откроет свои двери в конце августа, Ульяновский завод участия принимать не будет.

А это значит, что ни обновленный флагманский внедорожник UAZ Patriot, ни прочие новинки, которые горячо обсуждают в медиа-пространстве, мы не увидим.

Впрочем, подвергшийся очередной модернизации «Патриот» ульяновцы обещают показать в рамках отдельного мероприятия. По собственным данным портала «АвтоВзгляд», премьера автомобиля состоится в сентябре.

О том, что новенького появится у UAZ Patriot в ходе доработок, можно прочитать здесь.