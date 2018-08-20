В Россию едет белорусско-индийский «убийца» UAZ Patriot

Там, где раньше собирали премиальные американские внедорожники Cadillac Escalade, скоро начнут клепать индийские Mahindra Scorpio. А что — неплохая альтернатива. Во всяком случае, бюджетная.

Как цитирует ABW.by директора предприятия Дмитрия Егорова, «с учетом логистики и пошлин пикап должен получиться заметно дешевле УАЗов». Да и качество автомобиля, уверяют на заводе «Юнисон», много лучше, чем у поделок UAZ.

Внедорожник имеет — на выбор покупателя — пятиместную двухрядную или однорядную кабину, а также раму, заднюю рессорную подвеску и жестко подключаемый полный привод. В движение «Скорпио» приводится турбодизелем объемом 2,2 литра и мощностью 140 сил. Пару мотору составляет механическая шестискоростная коробка передач.

К гадалке не ходи — белоруссы вместе со своими индийскими коллегами рассчитывают расширить экспорт своей продукции в страны Таможенного союза. Российский рынок может оказаться для них приоритетным. За счет низкой цены и достойного качества изготовления пикапы Mahindra смогут поспорить за клиента с внедорожниками UAZ, включая Patriot и Pickup.