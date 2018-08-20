В Россию приехал новый китайский автобренд

Дебют марки GAC Motor (Guangzhou Automobile Group Motor Co) и одновременно первая презентация ее моделей в России состоится на Московском автосалоне (ММАС 2018) в конце августа-начале сентября этого года. Названия и классы новых для России новых «китайцев» до премьеры официально не разглашаются.

Ранее стало известно, что первыми на наш авторынок выйдут две модели кроссоверов — это 7-местный GS8 и среднеразмерный GS4. Помимо них, компания собиралась продавать на российском рынке свой флагман линейки седанов — GA8.

В прошлом году сообщалось о переговорах GAC Motor с властями Ленинградской области об организации сборочного производства в регионе, однако до сих пор о локализации машин бренда в России ничего толком не известно.