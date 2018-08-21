Американцы представили самый экстремальный пикап Ford Ranger

Фото: Ford
Компания Ford привезла пикап Ranger в модификации Raptor, самой бескомпромиссной и экстремальной, на игровую выставку Gamescom-2018, проходившую в немецком Кельне, где и состоялась европейская премьера автмобиля. Но почему там, спросите вы? Да потому, что перед тем, как машина появится у официальных дилеров, покататься на ней смогут игроманы в видеоигре — симуляторе гонок Forza Horizon 4.
Светлана Ермолаева

Производитель обещает, что внушительный пикап, разработанный подразделением Ford Performance, обоснуется в Европе приблизительно в середине следующего года. А вот «игрушка» для приставки появится уже в октябре. И если не терпится испытать машину, пожалуйста, — тренируйтесь на игровых контроллерах.

Под капотом автомобиля поселился двухлитровый дизельный мотор EcoBlue с двойным турбонаддувом мощностью 213 л. с., сочетающийся с десятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Шасси внедорожника изготовлено из высокопрочного стального сплава, который не даст развалиться ходовой части во время езды по бездорожью, поэтому машина прямиком из салона может мчаться в поля принимать участие в ралли по пересеченной местности. Кроме стандартной защиты картера и «раздатки», днище «проходимца» закрывает стальная пластина толщиной 2,3 мм.

Ford Ranger Raptor получил мультимедийную систему с аудиопроигрывателем, восьмидюймовым сенсорным экраном, навигацией и голосовым управлением, которая способна подключаться к смартфону.

О стоимости «американца» производитель пока умалчивает, скорее всего ценник будет озвучен ближе к запуску модели на рынок.

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21 августа 2018
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