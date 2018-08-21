Audi отказалась от автомобилей c «механикой»

Речь в данном случае, правда, идет лишь о североамериканском рынке. Всего 5% всех поклонников марки выбирают МКП. Так что A4 и A5 Coupe теперь будут комплектоваться только семидиапазонным «автоматом» с двумя сцеплениями.

Только BMW из большой немецкой тройки пока оставила ручную коробку для водителей США: некоторые варианты автомобилей 2, 3 и 4 Серии доступны с «механикой». К этим моделям можно еще добавить и машины других марок — Genesis G70, Cadillac ATS и Jaguar F-Type. Выбор, прямо сказать, небольшой.

В России отношение к механической КП совсем другое. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», за первое полугодие продажи новых машин с такой трансмиссией увеличились на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года: всего за это время было продано больше 350 000 машин. В тройку самых продаваемых машин с «ручкой» вошли LADA, Renault и KIA, занявшие первое, второе и третье места соответственно.