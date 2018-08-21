Isuzu представила два новых внедорожника

Оба Concept X получили новый обвес, силовые бамперы с интегрированными лебедками как спереди, так и на корме, расширенные арки и «раздутый» капот с воздуховодами. Особенностью внешнего вида новинок стала красная головная оптика.

Вездеходы укомплектованы большими внедорожными колесами с 20-дюймовыми дисками и 38-дюймовой «резиной», шириной 15,5 дюймов. Кроме этого, прототипы обзавелись шестипоршневыми тормозами спереди и четырехпоршневыми — сзади.

В моторном отсеке все осталось без изменений несмотря на грозный внешний вид крышки капота: автомобили оснащены турбированной 3-литровой «четверкой» мощностью 177 л. с. с крутящим моментом 430 Нм, работающей совместно с шестидиапазонной автоматической коробкой передач, сообщает интернет-издание Autoindustriya.

В России Isuzu D-Max предложен в шести комплектациях, стоимость самой младшей — Terra — от 1 999 000 рублей. Внедорожник mu-X у нас пока не представлен.