«Калашников» начал выпускать машины

Концерн «Калашников» разработал и построил для Министерства обороны РФ полноприводный багги с гибридной силовой установкой с двигателем внутреннего сгорания и электромотором. Автомобиль получил название OV-2. «Малыш» может развивать скорость до 100 км/ч и перевозить до четырех человек включая водителя.
На заднюю ось небольшого легкого автомобиля с высокой проходимостью энергия передается от обычного двигателя мощностью 57 л. с., а на переднюю — от 55-киловаттного (75 «лошадей») электрического мотора.
Маленький военный вездеход получил пружинную подвеску с гидравлическим амортизатором и двухконтурную гидравлическую тормозную систему. Длина багги OV-2 равна 2,9 м, ширина — 1,8 м при высоте 1,5 м, сообщает пресс-служба производителя.
Презентация новинки прошла в рамках международного форума «Армия-2018». Там же военные разработчики концерна представили электрический мотоцикл SM-1, который создали тоже в интересах Минобороны. Мотоцикл может разогнаться до 90 км/ч, при этом его запас хода доходит до 150 км. В движение двухколесную технику приводит бесщеточный мотор постоянного тока с аккумуляторной литий-ионной батареей.
Инженеры оснастили SM-1 задней маятниковой подвеской с центральным пружинно-гидравлическим амортизатором и передней телескопической вилкой перевернутого типа. В длину мотоцикл достигает 2,2 м, а в высоту — 1,3 м.