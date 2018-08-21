«Калашников» начал выпускать машины

На заднюю ось небольшого легкого автомобиля с высокой проходимостью энергия передается от обычного двигателя мощностью 57 л. с., а на переднюю — от 55-киловаттного (75 «лошадей») электрического мотора.

Маленький военный вездеход получил пружинную подвеску с гидравлическим амортизатором и двухконтурную гидравлическую тормозную систему. Длина багги OV-2 равна 2,9 м, ширина — 1,8 м при высоте 1,5 м, сообщает пресс-служба производителя.