Названы самые популярные новые автомобили в российских регионах

Наибольшее количество этих «корейцев», которые расходятся, как горячие пирожки, с января по июль было продано в Центральном Федеральном округе — всего 19 800 автомобилей. За ним с большим отставанием следует Уральский: там покупатели забрали 5700 «Рио». В Южном ФО модель приглянулась 5400 автовладельцам, а в Сибири — 3200.

Здесь стоит напомнить, что компания KIA за семь месяцев смогла реализовать 59 359 автомобилей Rio, сделав его самым популярной машиной у россиян за этот период. Она предлагается в кузове седан от 669 900 рублей и в кузове хетчбэк от 789 900 «деревянных».

Жителям Северо-Западного региона больше по душе кроссоверы: там лучше остальных продавался Hyundai Creta (5100 экземпляров). Его прайс в базовой комплектации начинается от ₽879 900.

В Дальневосточном округе тоже больше любят ездить на «паркетниках», только здесь отдают предпочтение японскому автопрому и приобретают больше остальных Toyota RAV4 (600 авто). Стоимость этого SUV берет старт от отметки 1 449 000 «целковых».

В Приволжском и в Северо-Кавказском ФО приобретают в основном отечественные машины, правда если в первом лидером является LADA Granta (21 500 штук), то во втором пальма первенства досталась LADA Vesta (4700 единиц). Стоимость «Гранты» начинается от 369 900 рублей, а «Веста» обходится минимум в 584 900 «деревянных».