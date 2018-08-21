Toyota Corolla продолжает оставаться самой популярной машиной в мире

Второе место досталось модели Ford F-Series, пикапу, который в России не представлен. С января по июнь производитель реализовал 536 451 маленький грузовик, тем самым подняв сбыт на 3,2%. Третью строчку присудили хетчбэку Volkswagen Golf, ставшему бестселлером в европейских странах. «Немец» пришелся по вкусу 441 948 покупателям, но нельзя сказать, что автомобиль стал продаваться на много лучше — с прошлого года он стал популярнее всего на 0,8%.

На четвертое место встала Honda Civic с 424 688 отданными автомобилистам экземплярами, которая прибавила 7,2%. Пятым идет Toyota RAV4: за первые два квартала года из дилерских центров по всему миру уехало 408 703 (+7,5%) самых популярный в мире кроссовера. Надо сказать, ТОП-5 сохраняется неизменным как минимум с 2017 года. А вот следующая пятерка может оказаться неожиданностью.

Шестое место отошло Volkswagen Tiguan (405 085 единиц, +16,3%), который поднялся с седьмого места, седьмой пункт получил Volkswagen Polo (375 795 штук, +8,3%), взлетевший с десятой строчки. Honda CR-V повезло меньше (337 802 автомобилей, −4 %), модель скатилась на восьмую позицию с шестой. За ней идут по порядку Toyota Camry (337 107 экземпляров, +6,3), Chevrolet Silverado (323 107 авто, +8,9%).

Таким вышел ТОП-10 автомобильно хит-парада, который составили аналитики агентства focus2move. Остается только добавить, что специалисты при исследовании использовали более 300 источников информации, включая всех официальных поставщиков.