Toyota Corolla продолжает оставаться самой популярной машиной в мире

Фото: Toyota
Toyota Corolla названа самым продаваемым автомобилем в первом полугодии 2018 года, правда седан занимает лидирующую позицию в рейтинге не первый раз. В прошлом году хорошо знакомая нам «японка» также находилась на самой верхушке популярности. За шесть месяцев этого года была продана всего 610 661 «Королла», но при этом доля автомобиля упала на 0,4% относительно того же прошлогоднего периода.
Светлана Ермолаева

Второе место досталось модели Ford F-Series, пикапу, который в России не представлен. С января по июнь производитель реализовал 536 451 маленький грузовик, тем самым подняв сбыт на 3,2%. Третью строчку присудили хетчбэку Volkswagen Golf, ставшему бестселлером в европейских странах. «Немец» пришелся по вкусу 441 948 покупателям, но нельзя сказать, что автомобиль стал продаваться на много лучше — с прошлого года он стал популярнее всего на 0,8%.

На четвертое место встала Honda Civic с 424 688 отданными автомобилистам экземплярами, которая прибавила 7,2%. Пятым идет Toyota RAV4: за первые два квартала года из дилерских центров по всему миру уехало 408 703 (+7,5%) самых популярный в мире кроссовера. Надо сказать, ТОП-5 сохраняется неизменным как минимум с 2017 года. А вот следующая пятерка может оказаться неожиданностью.

Шестое место отошло Volkswagen Tiguan (405 085 единиц, +16,3%), который поднялся с седьмого места, седьмой пункт получил Volkswagen Polo (375 795 штук, +8,3%), взлетевший с десятой строчки. Honda CR-V повезло меньше (337 802 автомобилей, −4 %), модель скатилась на восьмую позицию с шестой. За ней идут по порядку Toyota Camry (337 107 экземпляров, +6,3), Chevrolet Silverado (323 107 авто, +8,9%).

Таким вышел ТОП-10 автомобильно хит-парада, который составили аналитики агентства focus2move. Остается только добавить, что специалисты при исследовании использовали более 300 источников информации, включая всех официальных поставщиков.

автопродажи, авторынок, седан
21 августа 2018
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