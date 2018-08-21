Volkswagen отзывает по всему миру пожароопасные автомобили

Причиной, по которой отзываются Volkswagen Tiguan и Touran, является заводская недоработка конструкции панорамной крыши. По данным немецких СМИ, существует высокий риск попадания влаги в светодиодные модули подсветки, который может привести к короткому замыканию. Не исключается и вероятность возгорания автомобилей.

Неисправность серьезная, и потому владельцам потенциально опасных кроссоверов и компактвэнов не стоит надолго откладывать визит к дилеру. В обозримом будущем их оповестят о необходимости как можно скорее заглянуть на сервис. Все работы по устранению дефекта, разумеется, возьмет на себя Volkswagen.

Остается лишь добавить, что к России эта отзывная кампания не имеет никого отношения. Впрочем, не исключено, что спустя некоторое время Volkswagen отзовет «Тигуаны» и у нас. Напомним, что компактвэн Touran сменил поколение в 2015 году — в нашу страну машины третьей генерации уже не поставлялись.