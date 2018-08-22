Группа ГАЗ представила новый «Соболь 4х4»

Концептуальный «Соболь 4х4» производитель показал в двух типах кузова: микроавтобус и пикап. Этот автомобиль больше всего подойдет для автопутешествий вдалеке от асфальтовых дорог, для поездок на рыбалку и охоту, а также для сельскохозяйственных нужд.

Производитель утверждает, что новая машина стала комфортабельнее: кроме кресел с автоматической поддержкой и пятью уровнями регулировки, «Соболь» получил тросовый привод переключения коробки передач и электронное управление раздаточной коробкой.

Еще одно из важных новшеств — изменения в конструкции шасси. В приводе передних колёс теперь используют ШРУСы вместо карданных шарниров.