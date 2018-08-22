Группа ГАЗ представила новый «Соболь 4х4»

Группа ГАЗ привезла на Международный форум «Неделя национальной безопасности» в Кубинке сразу несколько экспериментальных образцов оригинального внедорожного транспорта и автомобилей скорой помощи. В первую очередь надо отметить опытный «Соболь 4х4» с кабиной, унаследованной от семейства NEXT.
Концептуальный «Соболь 4х4» производитель показал в двух типах кузова: микроавтобус и пикап. Этот автомобиль больше всего подойдет для автопутешествий вдалеке от асфальтовых дорог, для поездок на рыбалку и охоту, а также для сельскохозяйственных нужд.
Производитель утверждает, что новая машина стала комфортабельнее: кроме кресел с автоматической поддержкой и пятью уровнями регулировки, «Соболь» получил тросовый привод переключения коробки передач и электронное управление раздаточной коробкой.
Еще одно из важных новшеств — изменения в конструкции шасси. В приводе передних колёс теперь используют ШРУСы вместо карданных шарниров.
Микроавтобус по паспорту вмещает 6 пассажиров и еще остается достаточно места для багажа. В пикап также может сесть 6 человек благодаря двум рядам сидений в кабине, плюс в грузовой отсек можно поместить до 800 кг груза. Кстати, разработчики нарастили колесную базу на 42,5 см, увеличив ее до 3185 мм.
Кроме этого, Группа ГАЗ привезла на выставку универсальный мобильный центр в качестве передвижного медицинского кабинета, построенный на базе «ГАЗон NEXT», полноприводные автомобиль скорой медицинской помощи и реанимобиль.