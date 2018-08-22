Как выглядит салон новой LADA Granta

В новом фамильном дизайне оформлена рельефная центральная консоль со светодиодной подсветкой. На приборной панели увеличенный монохромный экран традиционно размещен между аналоговыми спидометром и тахометром. Оформление интерьера обновленной «Гранты» выгодно отличается от салона предшественницы и выглядит эффектно и современно.

Также известно, что на сидениях устновлены подголовники другой формы, а водительское кресло теперь оснащается регулировкой по высоте в диапазоне 40 мм. Для задних пассажиров предлагается новый диван с выраженной боковой поддержкой.