Как выглядит салон новой LADA Granta

Фото АВТОВАЗ
В Сети опубликованы первые снимки интерьера новой Lada Granta. Скорей всего, эти иллюстрации скопированы из рекламной брошюры, предназначенной для официальных дилеров АВТОВАЗа. Судя по фото, салон отечественной модели выполнен в фирменном X-стиле.
Иван Флягин

В новом фамильном дизайне оформлена рельефная центральная консоль со светодиодной подсветкой. На приборной панели увеличенный монохромный экран традиционно размещен между аналоговыми спидометром и тахометром. Оформление интерьера обновленной «Гранты» выгодно отличается от салона предшественницы и выглядит эффектно и современно.

Также известно, что на сидениях устновлены подголовники другой формы, а водительское кресло теперь оснащается регулировкой по высоте в диапазоне 40 мм. Для задних пассажиров предлагается новый диван с выраженной боковой поддержкой.

Техническая начинка «Гранты» не изменилась. Под капотом установлены все те же 1,6-литровые моторы мощностью 87, 98 и 106 л. с., который могут быть укомплектованы одним из трех вариантов коробок передач: механической, роботизированной или автоматической. Цены и комплектации на модель пока не сообщаются, хотя в настоящее время уже стартовала отгрузка машин дилерам.

Напомним, что тольяттинский производитель показал обновленный седан LADA Granta в середине июля, а версии в кузовах хэтчбек, лифтбек и универсал рассекречены 14 августа. Официальная премьера популярной отечественной модели запланирована на Московский автосалон, который стартует 29 августа.

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22 августа 2018
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