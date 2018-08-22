Mercedes-Benz X-Класс получил особую версию и подорожал

Полноприводный автомобиль с таким мотором может разогнаться с нуля до «сотни» за 7,5 секунды, а расход топлива в смешанном цикле — 9,0 л.

Самый мощный X-Class будет представлен в РФ в двух вариантах Progressive и Power. В список оснащения грузовичка вошли 17-дюймовые легкосплавные диски, хромированные дефлекторы, рулевой колесо и рычаг «ручника» в кожаной оплетке, тканевые сиденья, выполненные в черном цвете, мультимедийная система с сенсорным экраном и аудиоплеер с восемью динамиками.

Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC будет доступен для заказа уже в следующем месяце, а в дилерские салоны автомобиль приедет к концу осени. Ценник на топовый вариант X-Класс будет стартовать от 3 875 000 рублей.

Напомним, что сейчас у нас доступна эта модель с двумя дизельными двигателями объемом 2,3 л на выбор: со 163-сильным мотором и агрегатом мощностью 190 «лошадей». Стоимость машины начинается от 2 899 000 рублей.