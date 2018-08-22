Названы сроки появления нового KIA Cerato GT

Куда более интересен тот факт, что Forte GT обзаведется более мощным силовым агрегатом. На сегодняшний день наверняка не известно, каким именно двигателям вооружат седан. Однако по предварительным данным, под капотом новинки поселится тот же 1,6-литровый четырехцилиндровый мотор с турбонаддувом, что приводит в движение Hyundai Elantra Sport. Он развивает мощность в 201 л. с. и максимальный крутящий момент в 264 Нм.

Наши зарубежные коллеги предполагают, что Forte GT сможет похвастать и богатым оснащением. В частности, двухзонным климат-контролем, усовершенствованной мультимедийным комплексом с восьмидюймовым тачпадом и множеством систем помощи водителю.

Остается лишь добавить, что новый Forte GT ориентирован исключительно на американский авторынок. Появление спортивной модификации Cerato в России в обозримом будущем, увы, не предвидится.